Круглосуточный режим работы в целях экономии газа скоро запустит крупнейший крематорий Германии Рейн-Таунус в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, сообщает РИАНовости, ссылаясь на издание Bild.

"Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и приняли новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить нашу работоспособность без использования газа", - рассказал управляющий крематорием Карл-Хайнц Кенсген.

Газ требовался для того, чтобы несколько раз в неделю нагревать печи до 800 градусов, пояснил Кенсген. Теперь же шамотные камни один раз нагреют в начале августа, после чего печи будут работать непрерывно, так что необходимая температура будет поддерживаться самим процессом сгорания.

Подорожание газа - одна из главных причин изменения графика крематория

"Помимо повышения цен на 600 процентов, у нас вызвало неуверенность провозглашение министром экономики этапа раннего предупреждения о газе", - сказал он.

Немецкий план экономии газа предполагает три этапа: первый -раннего предупреждения, второй -повышенной готовности, третий - режим ЧС. В конце июня власти Германии запустили второй этап: компании должны самостоятельно принимать меры по снижению потребления или закупке дополнительных объемов газа, также возможно изъятие газа из хранилищ. Если объявят третий этап, Федеральное сетевое агентство само будет регулировать, кого обеспечивать газом, но приоритет будет отдаваться домохозяйствам.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.