3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Крупнейший на планете круизный лайнер стоимостью в 2 млрд долларов отправился в первое плавание
Самый большой круизный лайнер отправился в свое первое плавание из порта Майами. Стоит отметить - он в пять раз больше "Титаника"!
Крупнейший на планете морской лайнер с нескромным названием "Икона морей" стоимостью в 2 миллиарда долларов напоминает средних размеров город: длина судна 365 метров, 20 его палуб вмещают 7 600 пассажиров. Во время путешествия гостям доступно более 40 ресторанов, баров и кафе, тропический парк, 7 бассейнов и самый большой аквапарк, когда-либо построенный на круизном лайнере.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов