Крупнейший на планете круизный лайнер стоимостью в 2 млрд долларов отправился в первое плавание

Самый большой круизный лайнер отправился в свое первое плавание из порта Майами. Стоит отметить - он в пять раз больше "Титаника"!

Крупнейший на планете морской лайнер с нескромным названием "Икона морей" стоимостью в 2 миллиарда долларов напоминает средних размеров город: длина судна 365 метров, 20 его палуб вмещают 7 600 пассажиров. Во время путешествия гостям доступно более 40 ресторанов, баров и кафе, тропический парк, 7 бассейнов и самый большой аквапарк, когда-либо построенный на круизном лайнере.