Крупнейший нефтяной аукцион в Бразилии: миллиарды инвестиций и протесты

В Бразилии прошли протесты в канун крупнейшего в истории нефтяного аукциона. Нефтедобывающие компании сегодня и завтра поборются за право на разведку и добычу на 12 морских нефтяных блоках в Бразилии. Аукцион вызвал негодование местных жителей, которые вышли на акцию протеста к подножию знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Митингующие говорят о негативном воздействии подобных сделок на окружающую среду. Однако по ожиданиям правительства страны предстоящие торгі принесут государству около 25 миллиардов долларов.