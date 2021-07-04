Крупнейший в истории Кипра пожар - власти запросили международную помощь

Кипр запросил международную помощь в тушении пожара в районе Лимассола. Власти уже назвали его крупнейшим в истории страны. Возгорание возникло накануне. Ветром пламя мгновенно охватило несколько регионов. Огонь поглотил уже несколько деревень, жителей которых успели эвакуировать. На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров. В тушении, помимо пожарных расчетов, участвуют и воздушные средства. На призыв помочь уже отреагировали Греция, Италия и Израиль. Они направят на остров пожарные самолеты.