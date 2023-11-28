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Крупнейший в мире айсберг может исчезнуть в ближайшее время
Крупнейший в мире айсберг А23а площадью 4,2 тыс. кв. м в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. В результате уже в ближайшие месяцы он начнет стремительно разрушаться и может исчезнуть, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"По мнению специалистов Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в ближайший месяц он войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование", - рассказали в пресс-службе.
В сентябре 1986 года крупный массив льда откололся от ледника Фильхнера. В месте откола образовались три гигантских айсберга, на одном из них располагалась сезонная база "Дружная-1". После откола от шельфа айсберг достаточно быстро сел на мель в южной части антарктического моря Уэдделла, превратившись в ледяной остров. Летом 2023 года айсберг впервые сдвинулся с места из-за воздействия водных потоков.
За антарктическую зиму айсберг, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, благодаря местной циркуляции проделал путь длиной в 1 118 морских миль (2 070 км). За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел.
"Ожидается, что айсберг А23а будет подхвачен океанскими течениями, идущими из пролива Брансфилда на восток, далее проследует вдоль Южных Оркнейских островов и будет вынесен в море Скоша. В дальнейшем он довольно быстро прекратит свое существование как единое целое под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод АЦТ (Антарктическое циркумполярное течение). Однако пока нельзя исключать, что айсберг А23а сможет остаться в системе круговорота Уэдделла, в этом случае его жизнь продлится еще на несколько лет", - добавили в пресс-службе.
Фото: pixabay.com
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