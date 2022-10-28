Власти Гавайских островов предупреждают жителей, что крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа посылает сигналы о возможном извержении, сообщает БелТА.

Обеспокоенность у ученых вызывают участившиеся в последнее время землетрясения на вершинах вулкана. Эксперты говорят, что лаве потребуется всего несколько часов, чтобы добраться до ближайших к жерлам вулкана домов.

Вулкан Мауна-Лоа составляет 51% суши Большого острова. Таким образом, если произойдет извержение, это станет "лавовой катастрофой" для местных жителей.

В последний раз Мауна-Лоа извергался в 1984 году.