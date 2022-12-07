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Крупнейший заговор в истории Германии. Что произошло, чего хотели мятежники?
Генеральная прокуратура ФРГобъявила 7 декабря о пресечении попытки государственного переворота в стране. Германские спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых в организации путча.
Задержания заговорщиков правого толка в ФРГ происходят регулярно. Однако, как отмечают германские издания, нынешняя операция стала одной из самых масштабных в истории. При этом террористическая организация оказалась крупной и разветвленной: в нее входили наследник прусских князей, политик, высокопоставленные военные, бойцы спецподразделений Министерства обороны.
ТАСС сообщает основное об операции силовиков Германии.
Что произошло
- Задержаны 25 человек - 22 члена террористической организации и трое сторонников. Их подозревают в подготовке государственного переворота.
- Среди задержанныхесть гражданка РФ- Виталия Б.
- В отношении еще 27 человек продолжаются следственные действия.
- Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах.
Чего хотели мятежники
- Путчисты создали подобный правительству "совет", а также военное крыло.
- Мятежники активно вербовали сторонников, в том числе в силовых структурах - армии и полиции.
- По данным властей ФРГ, подозреваемые - прежде всего, династический князь Рейсса Генрих XIIIпри помощи россиянки Виталии Б. - связывались с представителями России, но не получили одобрения со стороны Москвы.
- Участники организации якобыпланировалиштурм Бундестага небольшой вооруженной группой.
Фото: Reuters
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