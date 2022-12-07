Крупнейший заговор в истории Германии. Что произошло, чего хотели мятежники?

Генеральная прокуратура ФРГобъявила 7 декабря о пресечении попытки государственного переворота в стране. Германские спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых в организации путча.

Задержания заговорщиков правого толка в ФРГ происходят регулярно. Однако, как отмечают германские издания, нынешняя операция стала одной из самых масштабных в истории. При этом террористическая организация оказалась крупной и разветвленной: в нее входили наследник прусских князей, политик, высокопоставленные военные, бойцы спецподразделений Министерства обороны.