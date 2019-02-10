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Крупнейшую акцию протеста за последние годы провели итальянские профсоюзы

Только в Риме на демонстрацию вышли сотни тысяч участников. Они обвиняли правительство в недостаточной решительности при проведении социально-экономических реформ и требовали выделить больше средств на программы увеличения занятости и на пенсионную систему.

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