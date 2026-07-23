Крупный пожар в Варшаве уничтожил автосалон Ford

Крупный пожар в Варшаве практически полностью уничтожил официальный автосалон и сервисный центр Ford. Пламя мгновенно охватило соединенные между собой здания мастерской и выставочного зала общей площадью около 3,5 тыс. кв. м.

Очевидцы сообщали о серии мощных взрывов. Горели автомобильные аккумуляторы, шины и топливные баки машин. В результате полностью выгорел весь шоурум вместе со всеми новыми авто внутри. Огонь также уничтожил более 10 машин, припаркованных снаружи перед комплексом.

На пике тушения с огнем боролись 45 пожарных расчетов, задействовались беспилотники и химическая лаборатория. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет, точную причину ЧП установят эксперты.