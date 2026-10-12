Крупный природный пожар вспыхнул недалеко от Лос-Анджелеса. Огонь стремительно распространяется из-за сильного ветра.

Общая площадь возгорания уже превысила 69 га. Власти Калифорнии объявили экстренную эвакуацию жителей из нескольких жилых районов.

Согласно официальному заявлению местных экстренных служб, сдержать пламя крайне сложно: на данный момент локализовать очаг удается лишь на 12 %. К ликвидации ЧП привлечены сотни пожарных и спецавиация.