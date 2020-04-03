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Крупное ДТП. В Болгарии столкнулись 22 грузовика
Крупное ДТП в Болгарии. Погибли не менее двух человек. На магистрали в районе города Харманли столкнулись 22 большегруза. По одной из версий, авария произошла из-за густого тумана. При этом очевидцы говорят, что один из водителей в колонне не выдерживал нужную дистанцию и неожиданно нажал на педаль тормоза, из-за чего и произошло массовое столкновение. Движение по автомагистрали заблокировано, на месте происшествия работают полиция и спасатели, уточняется, что погибшие - граждане Турции
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