Крупное ДТП. В Болгарии столкнулись 22 грузовика

Крупное ДТП в Болгарии. Погибли не менее двух человек. На магистрали в районе города Харманли столкнулись 22 большегруза. По одной из версий, авария произошла из-за густого тумана. При этом очевидцы говорят, что один из водителей в колонне не выдерживал нужную дистанцию и неожиданно нажал на педаль тормоза, из-за чего и произошло массовое столкновение. Движение по автомагистрали заблокировано, на месте происшествия работают полиция и спасатели, уточняется, что погибшие - граждане Турции