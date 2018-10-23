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Крупное ДТП в Киеве. Грузовой автомобиль смял 17 машин

Пострадали три человека. По некоторым данным, у автокрана отказали тормоза. Движение по дороге в центре города заблокировано.  

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