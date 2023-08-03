Очередная техногенная катастрофа в США - крупное промышленное предприятие загорелось в центре американского Феникса: ядовитый дым окутывает полуторамиллионный город, к месту аварии стянуты пожарные наряды. Подобного рода инциденты с опасными продуктами горения, а также многочисленные аварии на железных дорогах фиксируют в Штатах практически каждый день. Причины - в крайней изношенности инфраструктуры.



Опубликованный доклад Общества американских инженеров-строителей содержит пугающие цифры. В стране требуют немедленного ремонта 46 тысяч мостов. 43 процента дорог - в плохом и вызывающем опасения состоянии. Изношенные дамбы ставят под угрозу жизни 11 миллионов человек. Деньги на починку мостов и дорог ушли известно куда - в виде военной помощи Киеву, поэтому техногенные катастрофы в США неизбежны.