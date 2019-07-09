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Крупную спецоперацию по борьбе с оборотом допинга провел Европол

Спецслужбы изъяли препараты, фальшивые лекарства, а также спортивные добавки - всего четыре миллиона упаковок. Подробностей мало. Однако известно, что речь идет о гигантской криминальной сети в 33-ех странах. Среди них - Колумбия, США, Франция, Германия и Великобритания.

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