ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Крупные европейские компании эмигрируют в США из-за щедрых субсидий экопроизводствам

Фирмы ЕС массово переводят свой бизнес в США. Причем речь идет о стратегически важных производителях химической продукции, стали, удобрений.

Как разъясняют в том числе обозреватели "Ле Фигаро", причиной стал американский закон о снижении инфляции: если компания использует экологически чистые технологии и работает на территории США, то получает щедрые государственные субсидии. К тому же в Соединенных Штатах в разы ниже цены на энергоносители, поэтому развивать бизнес там гораздо выгоднее.

В итоге европейская промышленность теряет конкурентоспособность в пользу США.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все