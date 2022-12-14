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Крупные европейские компании эмигрируют в США из-за щедрых субсидий экопроизводствам
Фирмы ЕС массово переводят свой бизнес в США. Причем речь идет о стратегически важных производителях химической продукции, стали, удобрений.
Как разъясняют в том числе обозреватели "Ле Фигаро", причиной стал американский закон о снижении инфляции: если компания использует экологически чистые технологии и работает на территории США, то получает щедрые государственные субсидии. К тому же в Соединенных Штатах в разы ниже цены на энергоносители, поэтому развивать бизнес там гораздо выгоднее.
В итоге европейская промышленность теряет конкурентоспособность в пользу США.
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