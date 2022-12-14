Крупные европейские компании эмигрируют в США из-за щедрых субсидий экопроизводствам

Как разъясняют в том числе обозреватели "Ле Фигаро", причиной стал американский закон о снижении инфляции: если компания использует экологически чистые технологии и работает на территории США, то получает щедрые государственные субсидии. К тому же в Соединенных Штатах в разы ниже цены на энергоносители, поэтому развивать бизнес там гораздо выгоднее.