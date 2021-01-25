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Крупные города Нидерландов охвачены беспорядками
Волнения прокатились накануне сразу по нескольким городам страны. Они стали настоящими уличными сражениями между полицией и противниками локдауна. Эскалацию насилия остановить не удается. Все началось с манифестаций и штрафов, а теперь вылилось в полноценную войну с применением водяных пушек, слезоточивого газа, пиротехники и камней.
Кстати, покидающий пост премьер-министр Нидерландов назвал протесты "преступным насилием", которое ничего не имеет общего с борьбой за свободу. А действия полиции - адекватными.
В Нидерландах вот уже больше месяца действуют жесткие карантинные меры, и власти не собираются их отменять как минимум до 9 февраля. Запертые в своих домах граждане доведены затворничеством до крайности: сам COVID, карантин, а также все с ними связанное, вызывают у обывателей приступы бешенства. Нынешний праздник непослушания начался с того, что в городке Урк была сожжена мобильная станция коронавирусного тестирования. Полиция применила газ, но до серьезных столкновений дело не дошло.
Однако далее беспорядки перекинулись на крупные населенные пункты. Здесь движущей силой противостояния стала антииммигрантская организация ПЕГИДА: ее активисты вступили в ожесточенные схватки с полицейскими на улицах Эйндховена и Амстердама. У протестующих на вооружении были лишь петарды и булыжники: полиция имела подавляющее преимущество в силе и оснащенности. Против бунтовщиков применялись резиновые пули, слезоточивый газ и, несмотря на околонулевые температуры, брандспойты.
Разгромить многотысячные полицейские отряды активистам не удалось, и протестующие обратили всю свою ненависть на городское имущество и витрины магазинов. Сожжены были десятки автомобилей. Лишь поздней ночью блюстителям порядка удалось восстановить спокойствие, и куплено оно было дорогой ценой. Урон, понесенный муниципалитетами Амстердама и Эйндховена, оценивается в десятки миллионов евро. Но и погромщикам придется немало заплатить - в буквальном смысле: штрафы за нарушение коронавирусных ограничений были наложены на 3 600 человек. По меньшей мере 3 десятка активистов задержано: они вскоре предстанут перед судом.
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