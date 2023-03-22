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Крупные компании переводят деньги из банков США в ЕС и развивающиеся страны

Банкопад США привел к тому, что крупные компании, опасаясь банкротства американской системы, переводят деньги в ЕС и развивающиеся страны.

Управляющие озабочены высокими ставками доллара и рисками глобального снижения темпов развития экономики. Банкам США больше не доверяют, о чем говорит увеличение доли акций и наличных в европейских финансовых учреждениях. Также отмечается интерес к другим регионам из-за активного развития китайской экономики.

Ранее сообщалось, что угроза банкротства нависла над более чем сотней американских банков, которые рискуют повторить судьбу SiliconValley.

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