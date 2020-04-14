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Крупный град, грозы и ливни обрушились на Таиланд

Таиланд во власти непогоды. Град размером с мяч для гольфа побил почти сотню домов на севере страны. А в южной и центральной частях страны был замечен торнадо. Вихрь переворачивал бетонные столбы, повредил множество автомобилей и зданий. Грозы, ливни и мощный ветер обрушились и на столицу Бангкок. В некоторых районах затоплены жилые дома.

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