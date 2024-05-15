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Крупный лесной пожар в Канаде

В Канаде разгорается лесной пожар. Языки пламени поражают новые территории. В провинции Альберта 6 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома. Площадь возгорания здесь превысила 11 тысяч гектаров. Некоторые люди из-за пламени не могут добраться до пунктов сбора самостоятельно, и забрать их из зоны бедствия пока нет возможности, сообщают местные СМИ. Дым от канадских пожаров уже достиг штата Миннесота на севере США. Местные власти предупреждают об ухудшении качества воздуха.

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