Крупный лесной пожар в Канаде

В Канаде разгорается лесной пожар. Языки пламени поражают новые территории. В провинции Альберта 6 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома. Площадь возгорания здесь превысила 11 тысяч гектаров. Некоторые люди из-за пламени не могут добраться до пунктов сбора самостоятельно, и забрать их из зоны бедствия пока нет возможности, сообщают местные СМИ. Дым от канадских пожаров уже достиг штата Миннесота на севере США. Местные власти предупреждают об ухудшении качества воздуха.