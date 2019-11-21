Сильный пожар вспыхнул на насосной станции мексиканской нефтегазовой госкомпании в центральном штате Идальго. С огнем борются десятки пожарных расчетов, военнослужащих и бойцов Нацгвардии. Сведений о пострадавших не поступало. Эвакуировано порядка 200 местных жителей. В настоящее время людям ничего не угрожает.