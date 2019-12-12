Крупный пожар на нелегальной фабрике в Бангладеш

Мощный пожар вспыхнул на фабрике по производству пластика в столице Бангладеш. В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек, еще 32 получили ранения. К настоящему моменту возгорание потушено. Правоохранители выясняют его причину. Уже известно, что фабрика была организована нелегально. Предприятие не имело лицензии и средств противопожарной безопасности.



