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Крупный пожар на рынке в Самарской области

Крупный пожар на рынке в Самарской области

На рынке в городском округе Кинель Самарской области (Россия) произошел пожар, площадь которого составила 1,5 тыс. кв. м. Об этом пишет БелТА.

Сообщение о возгорании на торговых рядах поступило в МЧС в 2:33. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К его ликвидации привлекли 118 человек, 46 единиц спецтехники, а также пожарные поезда со станций Самара, Кинель, Сызрань. В 6:45 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м.

Наместе пожара обнаружили труп мужчины, личность которого устанавливается. Следователи ведут проверку и выясняют причину гибели мужчины. Также местная прокуратура ведет проверку по факту пожара на рынке.

Фото:pixabay.com

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