Крупный пожар на рынке в Самарской области

На рынке в городском округе Кинель Самарской области (Россия) произошел пожар, площадь которого составила 1,5 тыс. кв. м. Об этом пишет БелТА.

Сообщение о возгорании на торговых рядах поступило в МЧС в 2:33. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К его ликвидации привлекли 118 человек, 46 единиц спецтехники, а также пожарные поезда со станций Самара, Кинель, Сызрань. В 6:45 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м.