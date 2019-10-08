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Крупный пожар на складах в городе Виллербан

Населенный пункт расположен на юго-востоке Франции близ Лиона. Пожар вспыхнул утром в промзоне. Пострадавших нет. В тушении огня принимают участие более 100 пожарных, задействовано 35 единиц техники. В месте, где произошло возгорание, находится около 50 компаний.

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