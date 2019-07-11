Крупный пожар на ТЭЦ "Северная" в Подмосковье

Крупный пожар на ТЭЦ "Северная" произошел сегодня в Подмосковье. Причина - прорыв газопровода. Пострадали 13 человек, один погиб, - сообщает ТАСС. Горели газовая станция высокого давления, газопровод и технические помещения. Столб огня достигал 50 метров в высоту. Пожар охватил территорию в тысячу квадратных метров.



