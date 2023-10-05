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Крупный пожар на заводе в Хорватии - пострадали не менее трех спасателей

В городе Осиек загорелсязавод по производству пластмасс. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил все здание. Чтобы потушить пламя, пожарным понадобилось много часов и помощь бригад из соседних городов.

Сообщается, что пострадали не менее трех спасателей. Жителям рекомендовано не открывать окна из-за дыма, а ряд школ отменил занятия.

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