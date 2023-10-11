Крупный пожар в аэропорту Лондона - приостановлены полеты, сгорели не менее сотни машин

Из-за пожара приостановил полеты крупный британский аэропорт в городе Лутоне. Огонь вспыхнул на парковке и практически моментально запылали десятки автомобилей. Пожарные помешать распространению огня не сумели. Пламя бушевало несколько часов, выгорело не менее сотни машин. Огонь быстро перекинулся на здания самого аэропорта: серьезно пострадали технические постройки.