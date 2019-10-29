Крупный природный пожар в горах Болгарии и Сербии

Мощный природный пожар охватил горный хребет Стара-Планина. Возгорание началось на территории Болгарии и уже перекинулось на сербскую сторону. Сообщается, что добраться до очагов на автомобиле невозможно. Местным пожарным приходится идти пешком по два часа. Из-за сильного задымления применять вертолеты в горных районах нельзя.