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Крупный степной пожар разгорелся в Аргентине

Крупный пожар разгорелся в Аргентине. Огонь ведет наступление на крупный город Вилья-Карлос-Пас. В опасности еще два населенных пункта в провинции Кордова. Жителей готовят к эвакуации. Более тысячи пожарных и добровольцев ведут борьбу с бушующим пламенем, но пока безуспешно.

Причиной катаклизма стало неосторожное обращение с огнем - кто-то развел костер в степи и не позаботился о том, чтобы его потушить.

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