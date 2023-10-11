Крупный степной пожар разгорелся в Аргентине

Крупный пожар разгорелся в Аргентине. Огонь ведет наступление на крупный город Вилья-Карлос-Пас. В опасности еще два населенных пункта в провинции Кордова. Жителей готовят к эвакуации. Более тысячи пожарных и добровольцев ведут борьбу с бушующим пламенем, но пока безуспешно.