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Крупный теракт сегодня произошел в Пакистане

В округе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва взрыв прогремел рядом с религиозным училищем. Бомба с дистанционным управлением была прикреплена к мотоциклу. Погибли 30 человек, среди них трое детей.
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени нашего народа и себя лично выразил соболезнования президенту Пакистана, родным и близким погибших.

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