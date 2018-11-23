Крупный теракт сегодня произошел в Пакистане

В округе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва взрыв прогремел рядом с религиозным училищем. Бомба с дистанционным управлением была прикреплена к мотоциклу. Погибли 30 человек, среди них трое детей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени нашего народа и себя лично выразил соболезнования президенту Пакистана, родным и близким погибших.