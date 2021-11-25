Крушение лодки у берегов Франции: погиб 31 беженец

Очередные жертвы миграционного кризиса в Европе. В водах пролива Па-де-Кале перевернулась лодка с беженцами.



Погиб 31 человек. Выжили двое, за их жизнь сейчас борются медики.

По сообщениям главы МВД Франции, полиция задержала четверых перевозчиков, которые могут быть ответственны за трагедию. Потоки нелегалов регулярно пересекают границу между Великобританией и Францией. Вот только никто из европейских политиков даже не задумывается о стягивании военной техники к границе и возведении колючей проволоки. Эти методы используют только с Беларусью. Только за 2020 год зафиксировано более девяти с половиной тысяч попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. Но раздувать внутренний кризис европейским политикам невыгодно.