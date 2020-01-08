Крушение украинского Boeing 737 в Иране - трагедия сразу для семи стран

Компания Boeing пополнила свою печальную статистику

Готовность оказать содействие в связи с катастрофой украинского самолета своего производства - выразила американская корпорация Boeing. Кстати, согласно данным открытых источников, с учетом сегодняшней, в катастрофах потеряно не менее 200 самолетов Boeing 737 - в результате чего погибли более 5 тысяч человек. С 2010 года произошло 12 крушений Boeing 737 различных модификаций. Достаточно вспомнить 10 марта прошлого года: Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании потерпел крушение спустя шесть минут после вылета из Адис-Абебы. Жертвами стали 157 человек.

Окончательный отчет о катастрофе еще не опубликован. Но с 13 марта 2019 года эксплуатация этих боингов приостановлена во всем мире.

Евгений Дыхне, глава авиакомпании "Международные авиалинии Украины":

"Было принято решение отменить полеты в Иран на неопределенное время. И сейчас авиакомпания выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными инцидентами. Специальным следственным органом создается комиссия по работе аварии. Авиакомпания будет участвовать в его работе".