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Крушение вертолета на Виргинских островах: есть жертвы
Авиакатастрофа на американских Виргинских островах - потерпел крушение вертолет. По неподтвержденным данным, пятеро из шести, находившихся на борту, погибли. Машина принадлежала местной туркомпании: она использовалась для обзорных полетов над морем и горами. Авария случилась в труднодоступной местности, и поисковые работы прекращены до рассвета. Причиной аварии, как предполагают, стала неисправность вертолета.
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