ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Крушение вертолета на Виргинских островах: есть жертвы

Авиакатастрофа на американских Виргинских островах - потерпел крушение вертолет. По неподтвержденным данным, пятеро из шести, находившихся на борту, погибли. Машина принадлежала местной туркомпании: она использовалась для обзорных полетов над морем и горами. Авария случилась в труднодоступной местности, и поисковые работы прекращены до рассвета. Причиной аварии, как предполагают, стала неисправность вертолета.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все