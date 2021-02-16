Крушение вертолета на Виргинских островах: есть жертвы

Авиакатастрофа на американских Виргинских островах - потерпел крушение вертолет. По неподтвержденным данным, пятеро из шести, находившихся на борту, погибли. Машина принадлежала местной туркомпании: она использовалась для обзорных полетов над морем и горами. Авария случилась в труднодоступной местности, и поисковые работы прекращены до рассвета. Причиной аварии, как предполагают, стала неисправность вертолета.



