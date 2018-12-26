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Крушение вертолета в Мексике: погибли пять человек

Среди жертв на борту - губернатор штата Пуэбла. Вероятная причина, по данным МВД, - техническая неисправность. Генпрокуратура ведет расследование. Теперь исполнять обязанности главы штата будет секретарь правительства Пуэблы, затем конгресс выберет временного губернатора и назначит выборы в срок от трех до пяти месяцев.

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