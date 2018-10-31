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Крушение вертолета в США: погибли два человека, еще один пострадал

Судно рухнуло на парк трейлеров во Флориде. Из-за происшествия загорелись два дома, их уже потушили пожарные. Одно из жилых строений полностью разрушено, другое повреждено. В момент инцидента, к счастью, в домах никого не было.

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