Крушение вертолета во Франции: есть жертвы

Во французских Альпах потерпел крушение вертолет: пять человек погибли,пилот успел катапультироваться и в критическом состоянии находится в больнице.На борту машины находились четверо сотрудников аэронавигационной службы и двоеспасателей. Этот трагический инцидент произошел накануне вечером в департаментеСавойя: о ходе поисковых работ президент Макрон информировал граждан через свойаккаунт в "Твиттере". Причины катастрофы пока неизвестны. Установлено, чтоавария случилась на высоте без малого в два километра. Подобное являетсяредкостью - большинство авиапроисшествий происходит при взлете или посадке.