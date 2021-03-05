Крушение военного вертолета в Турции

ЧП в Турции. Военный вертолет разбился на востоке страны. Погибли 11 военнослужащих, еще двое - госпитализированы с тяжелыми травмами. По сообщениям Минобороны, воздушное судно вылетело из восточной провинции Бингель в город Татван. Как только связь с аппаратом была потеряна, на его поиски сразу отправилась поисково-спасательная группа. По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности вертолета и плохих погодных условий.