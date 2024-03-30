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Крутой возложил цветы у концертного зала "Крокус Сити Холл"

Крутой возложил цветы у концертного зала "Крокус Сити Холл"

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой возложил цветы у концертного зала "Крокус Сити Холл", где 22 марта был совершен теракт,сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу диппредставительства.

"Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой совместно с другими аккредитованными в Москве руководителями дипломатических миссий возложил цветы к стихийному мемориалу у концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске", - сказали в посольстве.

Церемония прошла на девятый день трагедии. В ней приняли участие представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки, а также международных организаций.

По последним данным, в результате произошедшего теракта погибли 144 человека, в том числе 3 гражданина Беларуси.

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