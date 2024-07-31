Братья наши меньшие порой проявляют смекалку не хуже чем люди. Особенно когда речь идет о безопасности и еде.

Крыса с помощью палки спустила механизм мышеловки и забрала оттуда приманку. Видимо поймать неуловимого грызуна хозяева пытались уже давно и даже поставили камеру наблюдения, чтобы понять, как он обманывает ловушку. Во время очередной вылазки секрет был раскрыт.