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Крыса с помощью палки спустила механизм мышеловки и забрала оттуда приманку
Братья наши меньшие порой проявляют смекалку не хуже чем люди. Особенно когда речь идет о безопасности и еде.
Крыса с помощью палки спустила механизм мышеловки и забрала оттуда приманку. Видимо поймать неуловимого грызуна хозяева пытались уже давно и даже поставили камеру наблюдения, чтобы понять, как он обманывает ловушку. Во время очередной вылазки секрет был раскрыт.
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