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Крысу-сапера Магаву наградили в Камбодже

Крысу-сапера Магаву наградили в Камбодже

Уже 5 лет она находит мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Грызун помог расчистить свыше 200 тысяч квадратных метров земли. На место ветерана придут новые животные-саперы. Сам Магава пробудет на службе до июля, чтобы помочь новичкам, а затем отправится на заслуженный отдых.


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