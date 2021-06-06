Крысу-сапера Магаву наградили в Камбодже

Уже 5 лет она находит мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Грызун помог расчистить свыше 200 тысяч квадратных метров земли. На место ветерана придут новые животные-саперы. Сам Магава пробудет на службе до июля, чтобы помочь новичкам, а затем отправится на заслуженный отдых.





