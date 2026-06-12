Крысы в метро и депортированный арбитр - как встречают мундиаль-2026

Стартовал чемпионат мира по футболу. На бумаге - грандиозный турнир трех стран. В реальности - скандальный на старте мундиаль. Билеты на некоторые категории оказались в шесть раз дороже, чем в Катаре. А в подземке Нью-Йорка встречают фанатов бомжи и крысы.

Открытие главной фан-зоны в Вашингтоне превратилось в фарс - болельщики ждали на фоне мусорных контейнеров.

Некоторые команды назвали беспределом то, как к ним отнеслись организаторы. Арбитров депортировали, а болельщиков одной из стран лишили билетов за двое суток до старта. И это не все скандалы. Политика, кажется, окончательно похоронила большой спорт.

За полгода до чемпионата США ввели запрет на въезд для граждан 39 стран. В этом списке оказались некоторые страны - участницы. Лучший арбитр Африки 2025 года Омар Артан должен был стать первым сомалийцем в истории, обслуживающим матчи чемпионата мира, но в Майами его допрашивали 11 часов, при этом у него не только виза, но и диппаспорт имеется. А потом и вовсе депортировали.

Омар Артан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e314f448-b0c2-44b0-8247-46ef89ca3f7b/conversions/91649cfe-e833-4748-8d07-b3e625b269e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e314f448-b0c2-44b0-8247-46ef89ca3f7b/conversions/91649cfe-e833-4748-8d07-b3e625b269e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e314f448-b0c2-44b0-8247-46ef89ca3f7b/conversions/91649cfe-e833-4748-8d07-b3e625b269e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e314f448-b0c2-44b0-8247-46ef89ca3f7b/conversions/91649cfe-e833-4748-8d07-b3e625b269e4-xl-___webp_1920.webp 1920w Омар Артан

Игроки Ирана получили визы за 10 дней до турнира, и то с условием - въезд в США строго в день матча и немедленный отлет после игры. Сборную Узбекистана встретили как наркоторговцев - устроили досмотр с собаками. Рюкзаки вывернули, карманы проверили. С Сенегалом произошла та же песня. Не обделили и Бельгию. Полузащитника Кевина Де Брёйне заставили снять кроссовки и особенно тщательно проверяли, что внутри, хлопали по карман, вытряхивали сумки.

Иракский форвард Аймен Хусейн провел семь часов в чикагском аэропорту в камере - его перепутали с террористом. А фотографа сборной Ирака продержали 12 часов, после чего депортировали. За два дня до старта турнира болельщикам из Ирана просто отозвали квоту на все билеты, даже тем, кто купил билеты на самолет и забронировал отели. И все это под эгидой FIFA и "спортивного праздника".

Сергей Канашиц, главный редактор олимпийского журнала TEAM BY, член комиссии по коммуникациям НОК Беларуси, главный редактор "Народной газеты":

"Мировой спорт сегодня - тот самый лом, против которого иногда не находится приема. Россия находится вне игры, Беларусь как бы имеет право, но при этом официальные матчи нельзя проводить дома, а те, что играем на нейтральных полях, проводим без зрителей. Какое тут равноправие и о каком соблюдении законов мы можем говорить? Почему так происходит? А ответа на этот вопрос нет ни у кого - ни у FIFA, ни у МОК, ни у самых отъявленных русофобов".

чемпионат мира по футболу-2026 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf00c7a0-2022-4147-bd47-bdc956bb3d1e/conversions/c3feb042-75d9-4677-93b3-931754e4cc1b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf00c7a0-2022-4147-bd47-bdc956bb3d1e/conversions/c3feb042-75d9-4677-93b3-931754e4cc1b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf00c7a0-2022-4147-bd47-bdc956bb3d1e/conversions/c3feb042-75d9-4677-93b3-931754e4cc1b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf00c7a0-2022-4147-bd47-bdc956bb3d1e/conversions/c3feb042-75d9-4677-93b3-931754e4cc1b-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Мексике массовые протесты одновременно проходят с чемпионатом. Зарплаты в стране нищенские, а билеты на футбол стоят как месячный доход семьи мексиканских болельщиков. Протестующие заблокировали территорию у стадиона "Ацтека". Возле базы сборной Англии произошла перестрелка. Люди получили ранения, стрелявших не нашли. Фан-зона в Вашингтоне - отдельный цирк. Ее открыли с опозданием, десятки гостей ждали на фоне контейнеров со строительным мусором, пока рабочие все неспешно доделывали. Символично получилось: мусор и футбол - слоганы чемпионата.

Сборной Японии в Мексике выделили тренировочное поле, которое было "огородом". В общем, вместо поля грязь, ямы и проплешины. FIFA вдруг запретила проносить на стадионы свои бутылки с водой. Болельщики взбесились, и через два дня FIFA разрешила.

А теперь о самом забавном. На церемонии открытия на стадионе "Ацтека" организаторы вывесили флаг России. Он гордо развевался на крыше арены, попадая в объективы телекамер по всему миру, при том что сборная России отстранена от участия уже четвертый год. Западные страны возмутились, но организаторы предпочли молчать.

чемпионат мира по футболу-2026 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/057863f2-e206-4c06-ab15-ec94a18a6bc8/conversions/9383393d-9034-4981-bb68-32e389942922-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/057863f2-e206-4c06-ab15-ec94a18a6bc8/conversions/9383393d-9034-4981-bb68-32e389942922-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/057863f2-e206-4c06-ab15-ec94a18a6bc8/conversions/9383393d-9034-4981-bb68-32e389942922-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/057863f2-e206-4c06-ab15-ec94a18a6bc8/conversions/9383393d-9034-4981-bb68-32e389942922-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чемпионат мира по футболу-2026 наглядно продемонстрировал то, о чем давно все догадывались - спорт окончательно и бесповоротно превратился в ширму для политических игрищ и коммерции. Заложниками уже стали не только участники, но болельщики, которым теперь отказывают в праве болеть за спорт из-за цвета паспорта.