Крысы, клопы и бездомные - как Париж готовится к проведению Олимпийских игр 2024

Обратная сторона Олимпийских игр. Более половины французов (52 %) считают, что страна не готова принять предстоящую Олимпиаду. Об этом свидетельствуют данные соцопроса. В то же время спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия из-за террористической угрозы. Как власти пытаются улучшить имидж Парижа? Подробности смотрите в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Игры под угрозой. Протестные настроения, транспортный коллапс, крысы и клопы. Как Париж готовится к проведению Олимпиады? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

До летних Олимпийских игр - 2024 остается менее 4 месяцев. Успешное проведение под вопросом. Париж все еще не готов: объекты для соревнований не доделаны, транспортная система не способна принять всех посетителей. На улицах крысы, клопы и бездомные. И эта обратная сторона олимпийской медали, но обо всем по порядку.

Куда в машинах всех везут? В Сети активно распространяется информация о так называемых социальных чистках в преддверии Олимпиады. Полиция и жандармы ликвидируют палаточные лагеря беженцев. Обитателей рассаживают по автобусам и вывозят в провинции. Бездомных пытаются спрятать от глаз посторонних, чтобы не портили впечатления туристов и важных персон о городе любви.

Судьбы "искажающих" имидж столицы никого не заботят, и решением их проблем заниматься никто не планирует. Мэры на местах не знают, что делать с переселенцами. Работы для них нет, а государство оплачивает только 3 недели проживания в гостинице. Глобально это ничего не поменяет, но создаст искусственный образ Парижа, не соответствующий реальности, негодуют правозащитники. Требуют вместо спортсменов заселить в Олимпийскую деревню бездомных со всей страны.

"Эти дома - символ бедности нас, французов. За последний год бездомных в нашей стране стало больше на 6 тыс. человек. Их теперь 127 тыс. человек, и вы обещали дать крышу над головой каждому из них. Мы требуем передать всю Олимпийскую деревню тем, кто действительно нуждается в доме, а не в гостинице на пару дней", - заявил французский протестующий.

Вот бы так "эффективно и оперативно" справлялись с крысами и клопами. Но их так просто, как бездомных, за черту столицы не вывезешь. А потому об этой проблеме стараются просто не говорить. Вот и получится, что "быстрее, выше, сильнее", а главное, по-настоящему "вместе".

Проблемы олимпийской столицы растут, как снежный ком. Не готова к наплыву посетителей транспортная система Парижа. Там развесили плакаты с советами французам уехать из города или сидеть дома во время Олимпиады. "Чтобы сэкономить время в период проведения Игр, важно работать удаленно. Когда это возможно, отдавайте предпочтение удаленной работе".

Не нужно врать людям. Когда они ежедневно мучаются с общественным транспортом, я не стану им говорить, что все решено. Анн Идальго, мэр г. Парижа

Мэр Парижа также пообещала искупаться летом в Сене. На этой реке планируют провести заплывы в рамках соревнования по триатлону. А вопрос качества воды всплыл на поверхность. Не купался там уже никто лет сто. В 1923 году указом префекта купание здесь было запрещено.

Во Франции еще один олимпийский скандал - темнокожую певицу выбрали для выступления на открытии Олимпиады, но многие считают, что "настоящее лицо Франции не такое". Против данного решения, по данным опросов, выступают 63 % жителей.

Наибольшие опасения вызывает безопасность. Привлекательность французской столицы резко упала после сообщения прессы о созыве совета по обороне и повышении уровня террористической опасности. Как итог, произошел массовый отказ от бронирований в гостиницах Парижа. Ранее AFP приводили статистику, которая показывает, что люди боятся, что из-за агрессивной риторики Макрона во Франции может что-то случиться. Более того, сотрудник мэрии Парижа потерял ноутбук и флеш-накопители USB с планами обеспечения безопасности во время Олимпийских игр. Положил сумку с секретными материалами на верхнюю багажную полку, оглянулся, а ее уже нет. В чьи руки она попала? Остается только догадываться.