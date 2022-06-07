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Ксения Лебедева о том, как ЕС и США просто отрезают себе ногу тупой пилой, - в авторском проекте "Это другое"
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ЕС и США просто отрезают себе ногу тупой пилой и при этом получают удовольствие. Все же санкции, которые они ввели и против Беларуси, и против России - это просто уничтожение собственной экономики и людей. Обычные американцы, немцы, поляки, молдоване переходят на велосипеды и начинают экономить на еде, потому что вслед за удорожанием газа выросли цены на удобрения, зерно и другое продовольствие.
Если в каких-то странах Запада этого еще не ощутили, то все впереди. Ксения Лебедева раскроет тему в авторском проекте "Это другое" вечером 7 июня.