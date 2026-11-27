Европа не сможет существовать без России, заявил Президент Беларуси французскому журналу Le Point.

По мнению польского политика Кшиштофа Толвински - это ключевой геополитический тезис и рецепт мира и взаимопонимания от белорусского лидера.

Толвински призывает европейских лидеров услышать этот тезис и строить отношения с Россией на основе диалога. Только так можно обеспечить мирное будущее Европы.

Кшиштоф Толвински, лидер партии "Фронт" (Польша):

"Мы все должны думать как европейцы - особенно Беларусь, Польша и другие государства Центральной Европы - о нашем будущем и о будущем всей Европы. Господин Президент Республики Беларусь точно это подметил: будущее Европы невозможно без "большого медведя", без российского государства - Российской Федерации, без этой крупнейшей страны и ее ресурсов".

Аналитик напомнил, что Александр Лукашенко подчеркнул, что Европа - это наш общий дом, и наводить порядок в нем должны мы сами. Можно попросить совета, но никто со стороны не построит в нашем европейском доме ни лидеров, ни государства. "Это интервью становится для нас своеобразным политическим ориентиром и руководством к действию - инструкцией о том, что происходит, к чему это ведет и как действовать в Европе", - резюмировал Кшиштоф Толвински.

По мнению политика, конфликт в Украине должен быть решен в собственной семье - между русскими, украинцами и белорусами. Белорусами, которые, с политической точки зрения, представляют позицию благоразумия.