Париж становится главным поставщиком оружия для Варшавы, констатировал в интервью нашему каналу польский политик Кшиштоф Толвински. По его мнению, привлекательность Польши для Франции - в наличии выделенных Евросоюзом денег для милитаризации восточных рубежей ЕС. При этом Франция активно развивает военное производство и является третьей - после США и Германии - страной по количеству инвестиций в польскую экономику. Поэтому все потуги защитить Польшу от воображаемого врага выглядят как просчитанное желание хорошо заработать на беднеющем польском народе.

Кшиштоф Толвински, глава польской партии "Фронт"

"При милитаризации Польши, которая вообще не считается с другими потребностями польского общества и имеет сегодня полный карт-бланш на то, чтобы совершать, где только хочется, когда хочется и за что хочется, покупки, Франция видит большой интерес. Это очень крупный бизнес, который заключается в том (а особенно при предоставлении кредитов на милитаризацию в так называемых программах ЕС, где Польша является главным бенефициаром, напоминаю, это в пределах 40 млрд евро), что, Франция становится сегодня со своим оружейным производством одним из важнейших партнеров, у которого закупают военную технику. Это чистый бизнес, чистая выгода. Французы это хорошо понимают".

Франция и Польша также планируют размещение французского ядерного арсенала на территории польского государства. Внутри Польши к такой военной активности относятся несерьезно, подчеркивая, что это пропаганда перед парламентскими выборами, которая не имеет под собой реальной военной мощи. Все чаще указывают на то, что Франция не в состоянии защитить себя, а рвется оказывать помощь другим.