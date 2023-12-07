Кшиштоф Толвиньски рассказал, почему испортились отношения между Польшей и Беларусью, и что нужно сделать для их нормализации

Эти отношения испортились. Основой для этого стало то, что польские власти вмешивались во внутриполитическую жизнь Республики Беларусь, в частности, в президентскую кампанию 2020 года, когда пытались совершить цветную революцию. Я отмечу, что уже с 2000 года Польша была инициатором санкций, экономических ущемлений Республики Беларусь. Сейчас мы можем говорить, что это экономическая война. И это недопустимо.

Кшиштоф Толвиньски, председатель политической партии "Фронт"