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Кшиштоф Толвиньски рассказал, почему испортились отношения между Польшей и Беларусью, и что нужно сделать для их нормализации
Поддержка террористических группировок характерна не только для украинского государства. В Польше активно действуют специализированные центры по подготовке. Официальная Варшава без лишнего стеснения курирует эти процессы и оказывает финансовое содействие. Польские политики должны попросить прощения у белорусских властей и сесть за стол переговоров для нормализации отношений. Такое мнение высказал лидер польской политической партии "Фронт" Кшиштоф Толвиньски.
Председатель политической партии отметил, что отношения Польши и Беларуси в настоящее время находятся в самом плохом состоянии. И полагает, что виновата в этом скорее наша страна-соседка.
Эти отношения испортились. Основой для этого стало то, что польские власти вмешивались во внутриполитическую жизнь Республики Беларусь, в частности, в президентскую кампанию 2020 года, когда пытались совершить цветную революцию. Я отмечу, что уже с 2000 года Польша была инициатором санкций, экономических ущемлений Республики Беларусь. Сейчас мы можем говорить, что это экономическая война. И это недопустимо.
Кшиштоф Талвиньски считает, что кардинальным условием для нормализации отношений является просьба о прощении со стороны польских политиков, а белорусские власти в свою очередь должны этого требовать.
"Надо чтобы польские политики приехали в Минск, сели за стол переговоров и вели эти переговоры с легальными, законными властями Республики Беларусь. Только так будет нормализация отношений. И полагаю, что поддержка белорусских террористов под "зонтиком" Министерства иностранных дел Республики Польша должно быть прекращено", - сказал председатель польской политической партии "Фронт" Кшиштоф Толвиньски.