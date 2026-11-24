Украинцы на пределе: страну ждет решающий год противостояния. Оказалось, что внутренний враг страшнее внешних угроз.

Если все так хорошо, то почему так плохо? Поляки больше не верят официальной статистике. Почему польские предприятия банкротятся? Почему у людей, особенно у молодежи, самый быстрорастущий уровень безработицы в Европейском союзе?

Делегации Евросоюза готовы к переговорам, но они снова намерены требовать капитуляции России.

Бюджетный кризис в Литве: правительство вынуждено сокращать расходы на социальную сферу. Учителя и врачи уже объявили забастовку.

Почему мир оказался на пороге глобального конфликта? Обсудим в программе "Тренды" вместе с экспертами уже 24 ноября после "Панорамы" на "Беларусь 1".