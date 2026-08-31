Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна не готова увеличивать бюджет, как просит его соотечественница, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, до 2 трлн евро. О нарастающих противоречиях вокруг будущего бюджета коллективной Европы в студии "Первого информационного" рассказал директор центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.

"Это действительно классический пример конфликта интересов. Германия пытается доказать на уровне Европейского союза, кто платит, тот и заказывает музыку", - отметил эксперт.

Страна является практически основным плательщиком бюджета Европейского союза и пытается аккумулировать вокруг себя другие страны. "Ей это практически удалось за счет того, что она аккумулировала "шестерку", которая составляет приблизительно 40 % бюджета ежегодных взносов в Европейский союз", - сказал Никита Беленченко.

По его словам, ЕС столкнулся с серьезнейшими вызовами: кризис безопасности, спровоцированный самим союзом, энергетический кризис из- за отказа от ресурсов из РФ, потеря конкурентоспособности перед Китаем и США, а также проблемы в сельском хозяйстве и миграции.

"Сейчас они пытаются переформатировать общее распределение бюджета. Оно строится по предложению фон дер Ляйен от оборонной сферы к стабильности. Эта стабильность не предусматривает уже регионализацию и сплоченность", - заключил директор центра международных исследований ФМО БГУ.

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