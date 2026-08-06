Неожиданный аспект миграционного кризиса в Сеуте: силовые структуры Испании установили, что среди вторгшихся нелегалов были десятки исламских радикалов.



Подозреваемых в связях с террористами ранее выслали в Марокко, однако они воспользовались хаосом на прошлой неделе, чтобы вернуться в Испанию.

Выясняются все новые подробности сеутской драмы: корреспондент Bild утверждает, что в Испанию нелегально проникли за одни сутки 100 тыс. мигрантов - при этом в Мадриде называли цифру почти вполовину меньшую. Вдобавок, как настаивает немецкий журналист, хотя выдворить и удалось большинство новоприбывших, значительное количество марокканцев в Сеуте все еще остается.

Власти Испании продолжают расследование этой истории: организованность потока мигрантов не может быть случайной. Высказываются предположения, что вторжение инициировано властями одной из недружественных Мадриду стран - называются Марокко, Израиль и даже Соединенные Штаты. Драма в Сеуте привела к острому конфликту между странами ЕС и, в частности, к временной приостановке Шенгенского соглашения.