Кто такие хуситы и какую роль играет Иран в йеменском конфликте

Война в Йемене идет с 2014 года, она уже убила сотни тысяч людей и превратила государство Аравийского полуострова в полигон для чужих интересов. Кто и с кем здесь воюет, рассказали в "Понятной политике".

Одной из главных фигур на этом поле боя выступают хуситы. Но кто же они такие? Слово пошло от фамилии основателя движения - Хусейна аль-Хуси. Официальное самоназвание - "Ансар Аллах" ("Помощники Бога").

Сегодня это уже не просто повстанцы с автоматами. Это армия с баллистическими ракетами, беспилотниками, противокорабельными системами. Хуситы контролируют самую густонаселенную часть страны. Международное сообщество, в зависимости от интересов, признает хуситов террористической организацией или повстанческим движением.

Движение "Ансар Аллах" остается ключевым игроком в йеменском конфликте. Тегеран поставляет им оружие, технологии для производства ракет и дронов, обучает боевиков, финансирует структуру.

Оружие идет двумя путями. Морем - через контрабандные маршруты в Красном море и Аравийском море, часто на судах-призраках без документов. И по воздуху - через аэропорт Саны, который остается под контролем хуситов. Аэропорт Саны стал для Тегерана чем-то вроде шлюза: иранские рейсы приземляются прямо там. Именно поэтому в июле 2026 года аэропорт Саны стал объектом удара - это была попытка отрезать логистическую артерию.

Николай Сухов, политолог:

"Хуситы представляют собой самостоятельное политическое и военное движение. При этом Иран оказывает им военную и техническую помощь. Через сотрудничество с хуситами Тегеран получает возможность воздействовать на Саудовскую Аравию и ситуацию в Красном море, не вступая непосредственно в войну. Саудовское наступление повышает значение иранской помощи. Для Тегерана хуситы становятся важным инструментом давления на Эр-Рияд. Для королевства и его союзников иранская помощь служит дополнительным основанием для усиления военных действий".

Но Иран не единственный партнер хуситов. Их "Ось сопротивления" - это союз с "Хезболлой" в Ливане, с сирийскими и иракскими группировками и с ХАМАСом. В 2026 году этот союз перешел в наступление как единый фронт - и хуситы стали в нем одним из главных действующих звеньев.

28 марта 2026 года хуситы впервые запустили баллистическую ракету по израильской территории, официально вступив в войну, которая началась вокруг Ирана.

После обострения арабо-израильского конфликта "Ансар Аллах" поддержало палестинцев, потребовав прекратить боевые действия. Хуситы начали атаковать имеющие отношение к Израилю корабли, с конца 2023 года обстрелы стали регулярными. По данным Вашингтона, в результате нападений шиитских мятежников пострадали коммерческие суда более 50 стран. Ответ был жестким. США и союзники создали морскую коалицию и наносили удары по позициям хуситов. Но атаки не прекратились.

Почему Йемен стал одной из самых горячих точек Ближнего Востока? Как страна оказалась расколота на части и чьи интересы сегодня пересекаются на этой земле? Что будет с мировой торговлей и альтернативой Ормузу? Об этом смотрите в "Понятной политике".