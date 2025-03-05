Кто такие зумеры и почему ими недовольны работодатели

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Еще сравнительно недавно люди в СМИ писали, что им после достижения 40 лет очень трудно найти работу, ведь наниматель предпочитал молодых.

Кажется, теперь наступает обратный тренд. Поколение Z, или зумеры, становятся токсичными как сотрудники. Они выходят на мини-пенсию уже через два года, то есть собирают деньги и, как только их становится достаточно, бросают работу, хоть ненадолго, чтобы ничего не делать, но иметь деньги на еду и жилье. Возвращаются на работу только тогда, когда деньги закончатся.

Идеальная схема для зумеров - два года работать, а потом два года отдыхать. Согласно статистике, в США почти 5 млн людей в возрасте 20 лет пробуют работать, но увольняются в течение первого дня из-за нежелания сидеть несколько часов в офисе.

В Великобритании насчитали почти 3 млн таких безработных зумеров, а в Испании - 1 млн. Молодежь не хочет зарабатывать деньги кровью и потом, как мама и папа. Психологи, как и работодатели, находятся в шоке, ведь мир изобилия убил в них связь между трудом и хлебом. Инвестируешь в зумера - теряешь деньги.